"معاناة وقيود".. شهادات جديدة عن تعامل طالبان مع نساء أفغانستان

حاولت حركة طالبان، خلال العامين الماضيين، قمع النساء في أفغانستان، من خلال منعهن من العمل والتعليم، وإجبارهن على وضع الحجاب في الأماكن العامة.

وبحسب تحقيق نشره موقع "إنسايدر"، فرضت حركة طالبان في أغسطس 2021 على أصحاب المتاجر بالعاصمة كابول إزالة رؤوس العارضات البلاستيكية من واجهات محالهم أو التخلص منها نهائيا.

وناشد آنذاك أصحاب المتاجر طالبان بالسماح لهم بالحفاظ على تماثيلهم سليمة، فوافقت الحركة لكن بشرط تغطية رؤوس العارضات تماما.

وقال التاجر فيصل عزيزي، الذي يمتلك متجرا لبيع الملابس في أفغانستان لإنسايدر، إن طالبان أجبرت السكان المحليين على تشويه اللافتات التي تتضمن صورا لعارضات أزياء، قبل حظر العارضات البلاستيكية.

وأشار عزيزي إلى أن طالبان تعتقد أن التماثيل والدمى التي تأتي على هيئة بشرية محظورة تماما، مدّعين أنها "محرمة" وفق تفسيرهم للشريعة الإسلامية.