الفيضانات تحصد أرواح 96 شخصاً على الأقل في الصومال
لقي ما لا يقلّ عن 96 شخصاً مصرعهم في الصومال جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة تضرب منذ عدة أسابيع الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، حسبما أعلنت الحكومة المحلية.
وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة "النينيو" المناخية ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي أدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص من منازلهم وغمرت أحياء بأكملها وأراضي زراعية ودمرت جسوراً.
وأعلنت الحكومة الصومالية أنها "تبذل جهوداً لمساعدة المتضررين من الفيضانات"، وناشد مجلس الوزراء الوكالات الإنسانية والشعب الصومالي لمساعدة المتضررين.
وتعد منطقة القرن الإفريقي من بين الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، كما تشهد ظواهر بيئية حادة بوتيرة كبيرة.
وتخرج المنطقة من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ أربعة عقود، بعد عدة مواسم ممطرة خلفت ملايين المحتاجين وأودت بالمحاصيل والماشية.
وحذرت منظمات إنسانية من تردي الوضع داعية إلى تدخل عالمي عاجل، ويرتقب أن تستمر ظاهرة "النينيو" حتى شهر نيسان/أبريل على الأقل.