الفيضانات تحصد أرواح 96 شخصاً على الأقل في الصومال‎

لقي ما لا يقلّ عن 96 شخصاً مصرعهم في الصومال جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة تضرب منذ عدة أسابيع الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، حسبما أعلنت الحكومة المحلية.

وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة "النينيو" المناخية ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية.