كشف أحد أقارب الطبيب السعودي الشاب عبدالله العنزي الذي غرق في سويسرا خلال محاولة إنقاذ طفله عبدالعزيز، تفاصيل جديدة حول الحادثة.

وقال عامر العنزي شقيق الطبيب الراحل، إن السفير السعودي لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد تواصل معهم هاتفياً، مساء الأربعاء، وأطلعهم على مستجدات عملية البحث عن جثة الطفل.

وقال عامر إن الشرطة المائية السويسرية لم تعثر حتى الآن على جثة الطفل الذي غرق بعد سقوطه في شلالات "غيسباخ" على بحيرة "برينز" السويسرية.

وأرجع العنزي ذلك إلى قوة الفيضانات وصعوبة عملية البحث، رغم مرور 10 أيام على الحادثة، وفق "العربية".

وشرح تفاصيل اللحظات المحيطة بالواقعة قائلاً: "أثناء وقوع الحادثة كانت هناك أسرة سعودية قريبة من الموقع شاهدت حالة الهلع التي كانت تعيشها زوجة أخي وابنته كيان التي لم تتجاوز 6 سنوات".

وأضاف: "حينها تواصلوا مع السفارة السعودية والشرطة المحلية لمحاولة إنقاذ الدكتور عبد الله وابنه".

وتابع: "بعد يومين جرى العثور على جثمان أخي في سواحل البحيرة وقاموا بنقلها إلى السعودية بمتابعة من ممثل السفارة سامي الشاطري".

وأردف: "وصلت جثة أخي السبت الماضي وجرت مراسيم الدفن والصلاة عليه في الرياض".

وأوضح أن "آخر تواصل للعائلة مع الفقيد كان قبل الحادثة، وحرص خلاله على محادثة والدته، مؤكداً لها عودته قريباً، لكنه عاد إليهم بلا روح"، حسب تعبيره.

يشار إلى أن الطبيب الغريق كان يقف مع طفله على حافة صخور الشلال، قبل أن تنزلق قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ليقفز الأب محاولاً إنقاذه على مرأى زوجته وابنته، فيغرق الاثنان على الفور.