"كوب28".. تحول ملحوظ بشأن قضايا الصحة الناجمة عن تغير المناخ

مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في دبي، ونظرًا لِما لتغيرات المناخ من تأثير على الصحة، يوجِّه ممثلون عن عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة إلى ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى الخطاب حول التأثير العميق لتغيّر المناخ على صحة الإنسان.

وبحسب تقرير نشره موقع "فيز" المتخصص بالشؤون العلمية ، تتضمّن مهمة الخبراء خلال المؤتمر توجيه الرؤى العلمية إلى دوائر صنع القرار، إذ يتداول ممثلو الدول في جميع أنحاء العالم حول الاتفاقيات الحاسمة، ولا سيما معالجة التعويض عن الخسائر المرتبطة بالمناخ التي تكبّدتها الدول الأقل ثراء بسبب الانبعاثات من نظيراتها الأكثر ثراء.

تحوّل ملحوظ

ويؤكد الخبراء المشاركون ظهور تحوّل ملحوظ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إذ خصّص جدول الأعمال يومًا لدراسة القضايا المتعلقة بالصحة الناجمة عن تغير المناخ.

ويتيح هذا المحور للخبراء تسليط الضوء على التداعيات المباشرة لتغير المناخ على صحة الإنسان، ويؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وسيعمل الخبراء على عقد فعاليات ومناقشات مختلفة طوال المؤتمر، مع التركيز على تسريع البحث والتنمية المستدامة في البنى التحتية الحيوية مثل: المياه، والصحة، والدعوة إلى الدور المحوري للمراكز الصحية الأكاديمية في مكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ على المجتمعات.

كما يسعون لتأكيد الفوائد الصحية المباشرة المستمدة من جهود تخفيف الانبعاثات الضارة، مثل: تصميم المدن الذكية لتعزيز النشاط البدني، وتقليل انبعاثات الكربون.