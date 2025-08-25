سيف الدين معيوف.. فنان تونسي يبني مجده على إحياء أغاني التراث

قدم الفنان التونسي، سيف الدين معيوف، بضع حفلات غنائية خلال موسم الصيف الحالي في مسارح البلاد التي تستضيف كبار نجوم الغناء العربي والعالمي في مهرجانها الأشهر (قرطاج).

فقد استقطب الفنان الأكاديمي، معيوف، طوال سنوات من دراسة الموسيقى وأغاني التراث المحلي وتقديمهما بحلة جديدة، جمهورًا كبيرًا يحرص على حضور حفلاته في كل مكان.

وشهد الحفل الفني الذي أحياه يوم الخميس الماضي، في مهرجان محلي، تفاعلًا لافتًا من جمهور جاء وهو على معرفة مسبقة بأنه سيشاهد مزيجًا من الأغاني المعاصرة والتراثية التي اعتاد معيوف على تمييز حفلاته فيها.

رقص الجمهور وصفق وتمايل وردد كلمات الكثير من الأغاني التي قدمها معيوف من تراث تونس الغنائي المتنوع الذي يحافظ على مكانته عند جمهور يسميه النقاد والموسيقيون، جمهورًا ملتزمًا، أو عشاق الفن الشعبي.

وأقيم الحفل على مسرح في الهواء الطلق، ضمن الدورة العاشرة لمهرجان "مرايا الفنون" الذي تستضيفه مدينة "القلعة الكبرى" في ولاية "سوسة" التونسية.

وسبق ذلك الحفل، حفلات غنائية أخرى أحياها معيوف، آخرها كان في مهرجان محلي بمدينة هرقلة، بينما انضم سريعًا بعد حفل "القلعة الكبرى" لمهرجان محلي آخر في مدينة "صواف" بولاية "زغوان".

ويعكس ذلك الحضور المتواصل في حفلات الصيف، شعبية الفنان معيوف في الوسط الفني والثقافي التونسي، حيث ارتبط اسمه بالغناء التراثي الذي يحافظ على مكانته لدى الفنانين والجمهور على حد سواء.

ولا يغيب التميز عن معيوف، فبجانب أغانيه الخاصة التي قدمها في حفلاته الفنية، يبدو لجمهوره فنانًا غير تقليدي وهو يعزف على ثلاث آلات موسيقية يبادل بينها وفقًا لكل أغنية، وهي الساكسوفون والناي، بجانب "الزكرة"، وهي نوع من المزامير أيضًا.

وتشكل الأنماط الغنائية والموسيقية التي يحرص معيوف على تقديمها التراث الغنائي والموسيقي لكل مناطق تونس، من المألوف إلى الصوفية والقصبة والمزود والحضرة وحتى "السطمبالي" و"الزكرة".

وجعل ذلك المزج والشمولية بين التراث بجانب الأغاني الخاصة، من معيوف فنانًا للعوائل التونسية وعشاق التراث من الشباب، والذين يرون فيه نجمًا كما يبدو نجوم مهرجان قرطاج العرب والأجانب، لكنه يتميز بنمط غنائي وموسيقي لا يقدمونه لجمهورهم وغالبيتهم من الشباب.

أغنية تراثية مثل "ناقوس تكلم"، "لسود مقروني"، "ريت النجمة" و"علاش دلالة"، يفصل بينها أغانٍ خاصة للفنان معيوف مثل "عروسة محلاها"، "شعلت شمع صوابعي نضوّيلك"، "صلوا صلوا"، "ما زال عندي في غرامك قول"، تبدو أشبه بلبنات أو حجارة مترابطة بنى عليها معيوف مجده الفني في تونس.

وعلى الجانب المقابل، لا يحضر جمهور معيوف مجاملًا، وهو يستمع لأغانٍ وموسيقى لها شعبيتها بالفعل في منصات الاستماع الموسيقية وعلى الهواتف النقالة، وجاء هذه المرة لتجربة استماع عن قرب بكل ما فيها من تفاعل مع الفنان القريب من جمهوره دون الحاجة لإعلانات وترويج.