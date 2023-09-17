باريس تتحول إلى مدينة خالية من السيارات.. فما السبب؟
خلت شوارع العاصمة الفرنسية باريس من السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، والمركبات ذات العجلتين، وذلك في بعض الأماكن وخلال الفترة الواقعة بين الساعة 11 من صباح اليوم الأحد لغاية الساعة 6 مساءً.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، لم يكن عدم استخدام المركبات في تلك الأماكن خيارًا لدى الباريسيين، بل كان تنفيذًا للنسخة التاسعة من يوم "باريس تتنفس"، الذي يفرض غرامة قدرها 135 يورو لمن يستخدم سيارته في هذا اليوم.
ويُقام "باريس تتنفس" كل يوم أحد وعلى مدار شهر كامل، يقع خلال أيام التراث الأوروبي، حيثُ يتم السماح فقط للحافلات ومركبات الطوارئ ومراكز "VTC" بالتجول، لكن بسرعة لا تتجاوز الـ20 كم/ساعة، وبسرعة 30 كم/ساعة لباقي المناطق، وفقًا للصحيفة.
ويهدف الحدث، الذي انطلق عام 2015، إلى تشجيع الباريسيين والسياح على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ومن أجل الترويج لاستخدام الدراجات ذات العجلتين، حيثُ يتم تنظيم عرض كبير للدراجات، بعنوان "Kidical Mass" .
وأوضحت "لو فيغارو" أن باريس ليست المدينة الوحيدة التي تطبق أيامًا خالية من السيارات، حيث نظمت منطقة رامبوييه، يوم أمس السبت، هذا الحدث في شوارعها، وكذلك في مدن بانتين وبري سانت جيرفيه وليلاس.
المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية