باريس تتحول إلى مدينة خالية من السيارات.. فما السبب؟

خلت شوارع العاصمة الفرنسية باريس من السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، والمركبات ذات العجلتين، وذلك في بعض الأماكن وخلال الفترة الواقعة بين الساعة 11 من صباح اليوم الأحد لغاية الساعة 6 مساءً.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، لم يكن عدم استخدام المركبات في تلك الأماكن خيارًا لدى الباريسيين، بل كان تنفيذًا للنسخة التاسعة من يوم "باريس تتنفس"، الذي يفرض غرامة قدرها 135 يورو لمن يستخدم سيارته في هذا اليوم.