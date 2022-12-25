انتحار الممثلة الهندية الشابة تونيشا شارما

وقال كبير المفتشين كايلاش بارفي من مركز شرطة واليف، إن فريقا من الشرطة كان في الموقع. بينما يقول أولئك الموجودون في موقع التصوير إن تونيشا شارما ماتت منتحرة، وقال رجال الشرطة إنهم يحققون في كل الزوايا.

لعبت الممثلة وشريكتها أدوارًا رئيسية في عرض "علي بابا: داستان إي كابول".