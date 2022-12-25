انتحار الممثلة الهندية الشابة تونيشا شارما
أكدت وسائل إعلام هندية يوم السبت وفاة الممثلة الشابة تونيشا شارما بعدما أقدمت على الانتحار في موقع تصوير مسلسل في منطقة بالغار بولاية ماهاراشترا، ووجهت إلى زميلتها شيزان محمد خان تهمة التحريض على الانتحار.
وذهبت الشابة البالغة من العمر 20 عامًا إلى الحمام في موقع التصوير ولم تعد لفترة طويلة، وعندما تم كسر الباب عثر عليها معلقة بحبل من رقبتها بالداخل، وتم إسعافها من قبل طاقم التصوير إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاتها.
وقال كبير المفتشين كايلاش بارفي من مركز شرطة واليف، إن فريقا من الشرطة كان في الموقع. بينما يقول أولئك الموجودون في موقع التصوير إن تونيشا شارما ماتت منتحرة، وقال رجال الشرطة إنهم يحققون في كل الزوايا.
لعبت الممثلة وشريكتها أدوارًا رئيسية في عرض "علي بابا: داستان إي كابول".
وعملت شارما كممثلة طفلة في برنامج Sony TV 'Maharana Pratap' ، حيث لعبت دور شاند كانوار. منذ ذلك الحين، وظهرت في العديد من العروض وأفلام بوليوود، ولعبت بشكل بارز أدوار الطفولة لشخصيات كاترينا كايف.
وكانت تونيشا شارما نشطة على إنستغرام قبل ساعات من وفاتها نشرت صورة من موقع التصوير، وعلقت عليها "أولئك الذين يقودهم شغفهم لا يتوقفون".