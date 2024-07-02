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القبض على أردني صوّر شابين وهما يلفظان أنفاسهما الأخيرة

القبض على أردني صوّر شابين وهما يلفظان أنفاسهما الأخيرة
تعبيرية المصدر: sandlawllc
حمزة علي
حمزة علي
02 يوليو 2024، 6:05 م

أوقفت الشرطة الأردنية اليوم الثلاثاء مواطناً صوّر فيديو لحادث دهس أدى إلى وفاة شخصين الأول يبلغ من العمر 14 عاماً، والثاني 17 عاماً، وذلك بجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث وثّق ونشر لحظات تألم الشابين قبل أن يفارقا الحياة.

وسادت حالة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد رؤية مشهد موت الشابين وما تعرضا له من آلام وتهشم وأضرار، وطالبوا بمحاسبة المصوّر والقبض عليه، بعد قيامه ببث الفيديو الذي ربما يراه أطفال أو ذوي المتوفين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأردنية إن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري أدى إلى وفاة شخصين في العاصمة عمان، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي خرق القانون والأعراف وأساء للمتوفين والمصابين بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أي ظرف إظهارهم بها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه بعد إجراء التحقيقات الفنية تمكن المحققون من تحديد هوية مصور وناشر المقطع، وأُلقي القبض عليه، وسيُحَال للقضاء بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال الاعتداء على الحق في الصورة ومخالفة أحكام المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام منصة تواصل اجتماعي أو نظام معلومات لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره ومخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع من تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره بدلا من الاتصال بالدفاع المدني.

حوادث السيرالأردن

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