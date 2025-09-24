مصرع 5 أشخاص اختناقا في حفرة صرف صحي بالمغرب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم اختناقًا، أربعة منهم من عائلة واحدة، مساء اليوم الأربعاء، في حادث مأساوي وقع بدوار النواصر التابع لجماعة سيدي بوزيد، في إقليم شيشاوة وسط المغرب، وذلك في أثناء أعمال تنقية حفرة مخصصة للصرف الصحي.

وبحسب صحف محلية، فقد تدخلت السلطات فور تلقيها بلاغًا بوجود ضحايا داخل الحفرة، حيث هرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، وتمكنت من انتشال الجثامين الخمسة.

وقد جرى نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في شيشاوة، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على حيثيات الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناجمًا عن استنشاق الغازات السامة المنبعثة من الحفرة، مثل غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين، وسط ترجيحات بوجود تقصير في شروط السلامة والوقاية في أثناء مباشرة الأشغال.

في السياق ذاته، لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالواقعة، التي خلفت صدمة في أوساط سكان الدوار والمنطقة عمومًا، حيث خيم الحزن على أهالي المنطقة بعد رحيل أربعة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى شخص خامس من عائلة أخرى.