تفاعلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مع "رسالة دعم" وجهها إليها مواطنها الفنان أيمن زيدان بعد تصاعد أزمة استبعادها بشكل مفاجئ من مسلسل "حبق"، مؤكدة امتنانها الشديد له.

وقالت فواخرجي عبر خاصية القصص بحسابها على "فيسبوك": "يكفيني أن أكون بجانبك، وأركن في صفاء كلماتك لأكون بخير.. أستاذنا"، ردا على تأكيد زيدان بأنها ستظل أكبر من هذه الأزمة.

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وقال الممثل السوري: "حول ما يكتب عما حدث مع سلاف فواخرجي بخصوص المسلسل الذي تولت التحضير له، ثم أصبحت خارج المشروع، عادة لا أتدخل في هذا النمط من التداعيات، لكن أجد لزاماً عليّ أن أدون رأيي حول هذا الأمر باقتضاب".

وأضاف: "من المؤسف أن تتعرض فنانة بقيمة سلاف فواخرجي لما تعرضت له".

وتوجّه إلى سلاف فواخرجي، قائلا: "أنت ستظلين أنت يا عزيزتي.. وستظلين أكبر بكثير ممن تصرفوا بهذه الطريقة.. في هذا الزمن الأغبر تتبدل المعايير، وتفيض مياه المستنقعات الآسنة، فدعينا يا صديقتي نركن بجوار السواقي الصافية، وإن كانت لا تروي شغفنا للفن النبيل".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن سلاف أبدت حماسها لمسلسل "حبق" ليخرج إلى النور، بعد أن أقنعت شركة إنتاج فني به مؤخرا، ورشحت الكثير من فريق العمل، لتفاجأ باستبعادها من المسلسل بعد اكتمال جميع عناصره واستبدالها بالفنانة كاريس بشار دون إبداء أسباب.

واكتفت فواخرجي بالتعليق قائلة: "لا تعليق .. ولا كلام يُضاف .. شكرا سورية فوق الجميع، وشكرا لأصحاب الشأن ولكل الصفحات المحترمة ولكل من اهتم بضمير ويهتم … ومهما وصل السوء مبتغاه … الحق أبقى".