الحبس سنتين لـ"بنت مبارك".. كيف علقت وفاء عامر؟

قضت محكمة "جنح الاقتصادية" بالإسكندرية، اليوم السبت، بحبس البلوغر المصرية المثيرة للجدل مروة يسري، صاحبة الحساب الشهير "بنت مبارك"، سنيتن وغرامة 100 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر.

ووجهت البلوغر في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" اتهامات صريحة للفنانة بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية وبيع أعضاء لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا.

وخلال الجلسات السابقة، بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد، فيما طلبت ذات lرة ماء للشرب بصوت مسموع قبل أن تسقط مغشيا عليها لبضع دقائق، ما أثار ارتباكا داخل القاعة ودفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا ومنح استراحة قصيرة لحين استقرار حالتها الصحية.

وأكد الدفاع أن موكلته لم ترتكب فعل النشر المكون لجريمة السب والقذف، إذ إن البث المباشر على "تيك توك" يختفي بمجرد انتهائه، وأن إعادة نشر المحتوى جرت عبر صفحات أخرى لا تخصها.

وتطرق الدفاع إلى اتهامات نُسبت لموكلته حول تصريحات عن وفاة لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدا أنها "لم تختلق الأمر بل أعادت ما أثارته أسرة اللاعب نفسها"، مستشهدا ببلاغ رسمي تقدمت به والدة اللاعب أمام نيابة طنطا، طالبت فيه باستخراج جثمان نجلها وإعادة تشريحه لوجود شبهة جنائية.

وفي أول تعليق لها على الحكم، أعربت الفنانة وفاء عامر عن ارتياحها الشديد، متوجهة بالشكر إلى القضاء المصري الذي وصفته بـ"الشامخ والعظيم"، على حد تعبيرها.

وسبق أن طالبت الفنانة وفاء عامر باستخراج جثمان اللاعب إبراهيم شيكا ونشر نتائج "المسح الذري" له، التي ستؤكد أنه لم يتم انتزاع بعض أعضائه، على حد قولها، وذلك فيما يمكن وصفه بـ"أقوى هجوم" تشنه منذ اندلاع أزمة اتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية.

وفي نبرة منفعلة، قالت عامر في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية: "بدلا من اتهامي ظلما وعدوانا، افتحوا الملف وأعلنوا على الملأ نتائج المسح الذري التي لم يتطرق إليها أحد".

وأضافت: " أنا شخصية عامة تعرضت لحملة افتراءات وأكاذيب وتشويه لا يمكن قبولها أو السكوت عنها، ولن أقبل على مساعدة أحد بعد اليوم".

ولفتت إلى أن "علاقتها باللاعب الراحل اقتصرت على مساعدتها المادية له نتيجة تعاطفها معه، فقد كان غير قادر على تحمل نفقات علاجه من مرض السرطان"، مشيرة إلى أنه "زارها في منزلها وطلب منها أن تساعده، لأنه كان يعرف أنها سوف تستجيب له"، وفق قولها.

وتابعت أنها "عندما زارت إبراهيم شيكا في منزله، وجدت أن دورة المياه لا يمكن أن تصلح لمريض بالسرطان، ما منحها حافزا إضافيا للتدخل العاجل لمساعدته ماديا".