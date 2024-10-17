ظهر أعلى قمة "الهرم".. ما حقيقة اختفاء الكلب "المتسلق"؟

أثار ظهور كلب بلدي، يتجول أعلى قمة الهرم الأكبر، في مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً كبيراً على صعيد محلي وعالمي، وعبر رواد ونُشطاء التواصل الاجتماعي، عن دهشتهم من كيفية تسلق الكلب، درجات الهرم الأكبر، والوصول إلى قمته، متجاوزاً أكثر من 146 متراً، بين قاعدة الهرم وقمته.

وعقب تداول وانتشار المقطع، طرحت الكثير من التساؤلات عن كيفية إنقاذ الكلب، الذي لم يتم إعلان أو رصد كيفية تسلقه حجارة الهرم الأكبر.

وكان السائح الأجنبي مارشال موشل، قد رصد الكلب، خلال تحليقه بطائرة شراعية فوق الهرم، من خلال مقطع فيديو تم ُتداوله على تطبيق "تيك توك"، بعدما قام بنشره على حسابه الشخصي.

ونشر السائح مقطع فيديو جديداً، على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أفاد من خلاله، أنه على وشك الاستعداد للتحليق بطائرته الشراعية، للتأكد من سلامة الكلب، ورؤيته من جديد يتجول أعلى قمة الهرم الأكبر.

وفجر السائح مُفاجاة، بإعلانه عن التحليق بطائرته فوق سفح الهرم الأكبر، وعدم العثور على الكلب البلدي المصري، الذي شاهده في اليوم السابق، وعلق بالقول: "لم أجد الكلب الذي شاهدته أمس أعلى قمة الهرم، يبدو أنه قد هبط، لكنني لا أعلم كيفية صعوده وتسلقه قمة الهرم، إنه أمر مُثير للجنون حقاً".

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واجتاحت قصة الكلب ولغز اختفائه مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأعرب عدد من النُشطاء عن دهشتهم من اختفاء الكلب، دون توضيح عما إذا كان تلقى المُساعدة، أو أنه ما يزال عالقاً أعلى قمة الهرم دون طعام أو شراب.

والجدير بالذكر أن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر مسؤولة مصرية، أن الكلب الذي ظهر أعلى قمة الهرم، اختفى ولا يُعرف مكانه، وأشارت المصادر إلى أن الأمر طبيعي، لأسباب تعود للمنطقة المفتوحة حول أهرامات الجيزة، والتي من الطبيعي تسلل الكلاب إليها، مؤكدةً في الوقت نفسه أن الكلاب مُحصنة وتحصل على تطعيمات دورية، للتأكد من سلامة زوار المنطقة الأثرية الأبرز في العالم.