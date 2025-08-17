تغريم الإعلامي المصري محمد الباز في قضية سب الشاعر أحمد فؤاد نجم

قضت محكمة جنح مستأنف في مصر، بإلغاء الحكم الصادر سابقًا بحبس الإعلامي المصري والكاتب الصحفي محمد الباز، والاكتفاء بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه مصري كتعويض مدني مؤقت.

وجاء حكم المحكمة، الذي أنهى مسار الإجراءات القضائية في قضية أقامتها الكاتبة الصحفية نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، تتهمه بالسب والقذف بحق والدها.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا أوليًا بحبس الباز شهرًا مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، قبل الاكتفاء بالغرامة، وذلك على خلفية اتهامه بإزعاج نوارة نجم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إلى والدها باستخدام عبارات اعتبرتها مسيئة لسمعة العائلة.

وفي وقت سابق، أعلنت نوارة نجم تنازلها عن الدعوى، مؤكدة رفضها حبس الصحفيين في قضايا النشر، كما أشادت بموقف نقابة الصحفيين المصريين وجهود نقيبها لتعديل النصوص القانونية، التي تسمح بسجن الصحفيين على خلفية آرائهم.

وفي المقابل، أوضح محمد الباز أن تعليقاته حول أحمد فؤاد نجم جاءت استجابةً لسؤال من أحد المتابعين حول رأيه في الشاعر الراحل، مشدداً على أنه تناول مواقفه وأداءه العام فقط دون التطرق إلى حياته الشخصية أو أسرته.

وأضاف الباز أن "ما تروج له بعض التيارات اليسارية في مصر بأن الحكم جاء بسبب إساءة لأسرة الشاعر هو محض افتراء، ومحاولة لإبعاد القضية عن كونها رأيًا في شاعر له حضوره وتأثيره" وفق تعبيره.