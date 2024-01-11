إعلان يحث "الرجال الشجعان" على المكياج يثير الجدل في الكويت‎

أثار إعلان تسويقي لإحدى شركات مستحضرات التجميل المعروفة في الكويت، الجدل في البلد الخليجي، بعدما حثَّ الرجال على استخدام المكياج ليكونوا "شجعانًا" وكذلك على كسر احتكار النساء له.

وشاهد سكان الكويت اللوحة الإعلانية الكبيرة التي تم تعليقها في الطرقات مع صور لشابين بجانب عبارات من قبيل "الشجاعة هي أن تحلم" و"الجمال هو الشجاعة" و"الجمال بمعنى جديد".

وتداول كويتيون صورًا للوحة الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة، حيث دار جدال بين مؤيد ومعارض لاستخدام الرجل للمكياج.

وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" أو "تويتر" سابقاً :"ماكفتكم فلوسنا اللي لهطتوها باقي تبغون فلوس الرجال". لترد أخرى في سياق مماثل: "من غير ما يشجعوهم صرت أشوفهم كثير، شي يفشل".