إعلان يحث "الرجال الشجعان" على المكياج يثير الجدل في الكويت
أثار إعلان تسويقي لإحدى شركات مستحضرات التجميل المعروفة في الكويت، الجدل في البلد الخليجي، بعدما حثَّ الرجال على استخدام المكياج ليكونوا "شجعانًا" وكذلك على كسر احتكار النساء له.
وشاهد سكان الكويت اللوحة الإعلانية الكبيرة التي تم تعليقها في الطرقات مع صور لشابين بجانب عبارات من قبيل "الشجاعة هي أن تحلم" و"الجمال هو الشجاعة" و"الجمال بمعنى جديد".
وتداول كويتيون صورًا للوحة الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة، حيث دار جدال بين مؤيد ومعارض لاستخدام الرجل للمكياج.
وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" أو "تويتر" سابقاً :"ماكفتكم فلوسنا اللي لهطتوها باقي تبغون فلوس الرجال". لترد أخرى في سياق مماثل: "من غير ما يشجعوهم صرت أشوفهم كثير، شي يفشل".
وبدت مدونة تكتب باسم "هيام" مؤيدة لاستخدام الرجل لمستحضرات التجميل، وقالت "طيب عادي فين المشكله؟" لتجد مؤيدين كثرا لها، وبينهم مدون كتب معلقاً "الزين مطلوب الصدق، وين المشكله اذا حطو مكياج!!"
ودعا أحد المغردين لتقديم شكوى ضد الشركة صاحبة الإعلان، وقال: "زين انك يبت طاري الموضوع، امس قاعد نسولف فيه، خل الناس تنتبه جود احد يشتكي عليهم".
وكتب مدون آخر في سياق مماثل "يقولون تشجيع.. اشوى !! يعني فيه رجاء بالعالم.. نسبة كبيرة (معييّن) الخبر لو صحيح فمعناته محاولات لنشر (علم المثلية) الله يخلف على الدنيا!".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة عن الإعلان في الكويت، ولا من الشركة صاحبة الإعلان، حول الجدل الذي تسبب به في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما يرتبط استخدام مستحضرات التجميل بالنساء في العادة، فإن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في إقبال الرجال في العالم على استخدام جزء من تلك المستحضرات مع سعي الشركات المصنعة لاستقطابهم بشتى الطرق.