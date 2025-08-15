مصر.. حبس مطاردي "فتيات الواحات" (فيديو)

قررت سلطات التحقيق بنيابة مدينة 6 أكتوبر حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة قيامهم بمطاردة 3 فتيات ومضايقتهن بالسيارة على "طريق الواحات" بمحافظة الجيزة المصرية، ما تسبب في اصطدامهن بشاحنة، وإحداث إصابات متنوعة لاثنتين منهن.

وطالبت النيابة العامة عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لإجراء تحليل مخدرات لبيان إذا ما كان أي أحد منهم يتعاطي أي مخدر من عدمه، كما طالبت بسرعة الحصول على تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

كما أمرت بعرض المجني عليهن على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وإعداد تقرير وافٍ حول حالتهن الصحية، والإصابات التى تعرضت لهن جراء حادث التصادم المروع الذي تعرضن له.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت بمقطع فيديو وثق مطاردة الشباب بسيارتهم لسيارة تقل 3 فتيات، منذ خروجهن من أحد المقاهي الشهيرة في إحدى محطات الوقود.

ولم تنتهِ المطاردة بهروب الفتيات أو إيقاف الشباب، بل باصطدام سيارتهن بسيارة نقل ثقيل تصادف وقوفها على أقصى يسار الطريق، ما أدى إلى إصابة فتاتين وظهور دماء على وجهيهما، مع حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة.

وزاد من حالة الغضب الشعبي أن أحد الجناة طالب بكلية الطب، والثاني طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فيما أصيبت الفتيات بكدمات وسجحات وجراح مفاوتة بين السطحية والمتوسطة.

ولم تهدأ حالة الغضب إلا بالقبض على المتهمين الذين لاذوا بالفرار، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.