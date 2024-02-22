توقف قلبه 30 دقيقة.. عراقي يعود للحياة بأعجوبة

في حالة طبية نادرة، عاد شاب عراقي للحياة بعد أن توقف قلبه عن النبض لأكثر من 30 دقيقية، بحسب ما أورده موقع "شفق نيوز".

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان رسمي: "إن الفرق الطبية في مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية استطاعوا إعادة إحياء مريض يبلغ من العمر 20 عاما، بعد أن توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة".

وأضاف البيان، أن الفرق الطبية أعادت النبض للشاب بعد عمليات الإنعاش القلبي والصدمات الكهربائية.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل إضافية عن حالة الشاب الصحية حتى اللحظة.

وعلميًّا يمكن في بعض الأحيان إنعاش القلب بعد توقفه عن ضخِّ الدَّم والأكسجين إلى الدماغ والأعضاء الأخرى، خصوصا إذا قُدمت له المعالجة الطبية فورا، ولكن بمرور المزيد من الوقت دون ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ، تُصبحُ إعادة الحياة إلى المريض أكثر صعوبة وخطورة.