ولدت سلحفاة عملاقة من نوع غالاباغوس المهددة بالانقراض في حديقة "آ كوبولاتا" في مدينة أجاكسيو الفرنسية، وفقاً لما أعلن مدير المتنزه، ووُلدت السلحفاة في 21 مايو وحصلت مؤقتاً على اسم "داروين"، لكن جنسها لا يزال غير معروف.

وذكر بيار مواسون، المدير البيطري في "آ كوبولاتا"، أن السلحفاة واجهت بعض المشاكل خلال عملية الفقس، لذلك انتظروا التأكد من قدرتها على الأكل والنشاط قبل الإعلان عن ولادتها.

أضاف أن هذه هي أول سلحفاة غالاباغوس تولد في فرنسا، وأنهم يأملون بقائها ونموها، ويذكر أنه كان هناك ذكران من نوع غالاباغوس في المتنزه منذ 24 عاماً، ولكنهم انتظروا حتى عام 2021 لاستقبال أنثى ناضجة.

تزن السلحفاة حديثة الولادة 90 غراماً، ويصل طولها إلى 18 سنتيمتراً، ويمكن مشاهدتها في حوض زجاجي في المتنزه.

وأكد مواسون أنّ هذا الحدث "عظيم لأنّ هذا النوع من السلاحف نادر في الأسر، إذ يوجد أقل من 130 منها في الأسر في أوروبا، ووحدها 26 حديقة حيوانات أوروبية تضمّ هذا النوع، ونحن رابع حديقة تشهد ولادة لإحدى سلاحف غالاباغوس العملاقة في حدث هو الأول من نوعه في فرنسا".

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وهذه السلاحف التي يصل طولها إلى 1,50 متراً وتزن أكثر من 250 كيلوغراماً، يمكنها أن تعيش أكثر من 100 عام من دون مشاكل، بحسب المتخصص.

من بين 15 نوعا من السلاحف العملاقة التي عاشت أساساً في جزر غالاباغوس، وهو أرخبيل يبعد ألف كيلومتر قبالة ساحل الإكوادور، انقرضت ثلاثة منها على مر العقود، بحسب متنزه غالاباغوس الوطني.

وكل أنواع سلاحف غالاباغوس العملاقة مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) التي تتضمّن الحيوانات المعرضة للانقراض أو المهددة به.