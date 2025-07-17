نفي وفاة زيزي مصطفى.. وجمال عبد الناصر يعتذر

اعتذر الفنان المصري جمال عبد الناصر عن نشر خبر وفاة الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى عن 82 عاما، دون تحري الدقة.

وتداولت مواقع إخبارية عديدة خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي خلال الساعات الماضية، استنادا على منشوره.

من جانبه، قال المنتج المصري صفي الدين محمود، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "زيزي مصطفى والدة الصديقة منة شلبي بخير والحمدالله".

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وكان الفنان جمال عبد الناصر قد أكد خبر وفاة الفنانة عبر منشور له على "فيسبوك"، قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنانة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الجنة، البقاء والدوام لله رب العالمين".

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفنانة زيزي مصطفى كانت تعرضت في الثُلث الأخير من يونيو الماضي لوعكة صحية مفاجئة، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة آنذاك، في تصريحات للصحافة المحلية، أنها تعاني أوضاعا صحية غير مستقرة، إلا أن ابنتها الفنانة منة شلبي نفت تعرض والدتها لوعكة صحية، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء وجود والدتها في المستشفى هو إجراء فحوص روتينية فقط.