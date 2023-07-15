القضاء المغربي يصدر تفويضا لمتابعة "فضائح جاك بوتييه" في فرنسا

وأوضحت بأن هدف هذه اللجنة سيكون الاستماع إلى جاك بوتييه، الذي يواجه تهما في فرنسا بارتكاب جرائم منها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".

وقالت المحامية إن "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية، ولم تكن لديه الشجاعة لمقاضاة جاك أثناء اعتقاله"، مستبعدة في الوقت ذاته أن "ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".

وأخلي سبيل الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين (76 عاماً) بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في آذار/مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.