لم تعجبه البيتزا.. فطلب 5 ملايين دولار تعويضاً

رفع رجل مقيم في نيويورك دعوى قضائية ضد مطاعم "تاكو بل"، يطالب فيها بتعويض بقيمة خمسة ملايين دولار، بسبب استيائه من كمية اللحم والفاصولياء في شطيرة بيتزا اشتراها من أحد فروع السلسلة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة.

وأورد نص دعوى قضائية مدنية رُفعت الاثنين أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، وفق معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء، أن "فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5,49 دولار" في أيلول/سبتمبر الماضي لو كان يعرف أنّ "بيتزا تاكو" المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج.