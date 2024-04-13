مصر.. أسطوانة غاز تحوّل حفل زفاف إلى مأساة
تسبب انفجار أسطوانة غاز في تحويل حفل زفاف في مصر إلى مأساة حقيقية.
وانفجرت الأسطوانة في منزل أهل العروس، الواقع في أحد أزقة قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا المصرية.
وأدى الانفجار، الذي تزامن مع وجود عشرات الأشخاص خارج منزل أهل العروس، إلى إصابة أكثر 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكرت "RT".
واستقبلت مستشفيات أبوقرقاص ومستشفى المنيا العام الحالات، التي أصيبت بحروق متفاوتة وصلت نسبة بعضها لأكثر من 80%.
وأفاد أحد شهود العيان بأن المدعوين فوجئوا خلال حضور عرس في منزل أحدهم بحريق وتسريب في أسطوانة غاز داخل منزل العروس.
وبين أن المدعوين حاولوا السيطرة على الحريق، غير أنه حدث انفجار شديد، فيما تسبب ضيق الشارع والمكان في زيادة الإصابات ما بين حروق خطيرة وأخرى متفاوتة.