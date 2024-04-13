مصر.. أسطوانة غاز تحوّل حفل زفاف إلى مأساة

وأدى الانفجار، الذي تزامن مع وجود عشرات الأشخاص خارج منزل أهل العروس، إلى إصابة أكثر 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكرت "RT".

واستقبلت مستشفيات أبوقرقاص ومستشفى المنيا العام الحالات، التي أصيبت بحروق متفاوتة وصلت نسبة بعضها لأكثر من 80%.