ابتداءً من 18 أغسطس، يُعرض على منصة "شاهد" المسلسل الجديد "العميل"، الذي يُعَدّ نسخة مُعَرَّبة من المسلسل التركي "في الداخل"، والمستوحى من فيلم "المغادرون" المقتبس بدوره من الفيلم الصيني "الشؤون الداخلية" (Internal Affairs).

والعمل لا ينتمي إلى الدراما العاطفية، بل هو مسلسل بوليسي مليء بالإثارة والتشويق.

وحقق نجاحًا كبيرًا في نسخته التركية، ما دفع منصة "شاهد" لتعريبه وضمّ مجموعة من النجوم العرب مثل أيمن زيدان، ويارا صبري، وفادي صبيح، وأيمن رضا، وطلال الجردي، وسامر إسماعيل، وعبدو شاهين، ورشا بلال، وميا سعيد.

تدور القصة حول "صرب" وأخيه الأصغر "أوموت"، الذي يُختطف في سن الثالثة من قبل زعيم عصابة يدعى "جلال"، ويُربّى "أوموت" تحت اسم جديد، ويُدخل إلى كلية الشرطة ضمن خطة لزرع عميل داخل المؤسسة، على حين يلتحق "صرب" أيضًا بكلية الشرطة من دون معرفة صلة القرابة بينه وبين "أوموت".

ويتفوق "صرب" في دراسته، ويُفاجأ بأن رئيس المباحث يوسف يطرده من الجامعة، ولكن هذا الطرد كان جزءًا من خطة مشتركة بين يوسف وصرب لإدخال الأخير إلى عصابة "جلال" تحت غطاء كونه شرطيًّا مرفوضًا.

بذلك، يُزرع كل من الشقيقين في الفريق الآخر، ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث وتداخلها في إطار بوليسي مثير، مع كثير من الأكشن والصراعات.