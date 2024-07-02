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الجزائر.. شجاعة مجندات الجيش تثير تفاعلًا (فيديو)‎

الجزائر.. شجاعة مجندات الجيش تثير تفاعلًا (فيديو)‎
الجزائر.. شجاعة مجندات الجيش تثير تفاعلا (فيديو)‎
محمد بركة
محمد بركة
02 يوليو 2024، 11:34 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز شجاعة مجندات بالجيش الجزائري، وهن يؤدين استعراضًا عسكريًّا في حفل تخرج رسمي بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 

وأثنى النشطاء على الجدية والقوة والانضباط التي أظهرها المقطع المصور للمجندات، وهن يحملن الأثقال، ويبارزن الرجال في استعراض وصفه كثيرون بـ"المبهر" والذي يدل على أصالة وتميز شخصية المرأة الجزائرية عبر العصور.

 

" ياابنة #الجزائر أرعبيهم وعلميهم كيف تقودين النصربكل وقار وبين يديك الحق شعار".. #معا_من_أجل_التجنيد_الإجباري_للنساء

Posted by Justice en Algérie on Monday, July 1, 2024

 

ويظهر الفيديو كم الحماسة في أثناء الاستعراضات مصحوبًا بهتاف مذيع الحفل، وهو يخاطب المجندة الجزائرية قائلًا: "يا ابنة الجزائر أرعبيهم وعلميهم كيف تقودين النصر بكل وقار / وبين يديك الحق شعار". 

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بالأكاديمية العسكرية لشرشال، على مراسم تخرج الدفعة الـ 55 من التكوين الأساسي والدفعة الـ 17 من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة الثامنة لضباط دورة الماستر، وذلك تتويجًا لحفلات التخرج السنوية للدفعات بمؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.

 

الجزائرفيديو

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