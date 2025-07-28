جريمة هزت الرأي العام.. يمني يفجّر عائلته بـ 3 قنابل

في جريمة مروعة هزت الرأي العام، وشهدتها محافظة لحج جنوبي اليمن، أقدم مواطن على قتل زوجته ونجله وإصابة والديه، وذلك بإلقاء ثلاث قنابل على أسرته.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن أحد أبناء عائلة "الحيقي" أقدم على رمي ثلاث قنابل هجومية على أسرته وهي آمنة في منزله، الذي يقع في إحدى مناطق "الصبيحة" بمديرية "المضاربة".

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وأوضح شهود عيان أن الجريمة تسببت في مقتل زوجة الجاني وابنه، وإصابة والدته ووالده، بجروح بليغة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف شهود العيان أن الجاني حاول الهروب عقب الجريمة، رافضًا تسليم نفسه، قبل أن يشتبك مع مواطنين ويصاب بجروح.

وأشاروا إلى أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية أقدم بسببها على ارتكاب الجريمة المروعة.

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يذكر أن محافظتي مأرب وشبوة شهدتا حادثتين مماثلتين مؤخرا، فيما أرجعت الأجهزة الأمنية تلك الحوادث إلى إصابة منفذيها باضطرابات نفسية، كذلك.