اتهام 4 رجال بسرقة مرحاض ذهبي بقيمة 5.9 مليون دولار

يواجه أربعة رجال اتهامات بسرقة مرحاض مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا من قصر ريفي إنجليزي سنة 2019، على ما أعلنت مصادر قضائية، الإثنين.

وكان المرحاض المقدّرة قيمته بـ4.8 مليون جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار)، سُرق من قصر بلينهايم في وودستوك قرب أكسفورد في جنوب إنكلترا في أيلول/سبتمبر 2019.

وكانت هذه القطعة من أبرز نقاط الجذب ضمن معرض للفنان الإيطالي "ماوريتسيو كاتيلان" في القصر الذي شكّل مسكنًا لدوقات مارلبورو، وشهد ولادة رئيس الوزراء البريطاني السابق "ونستون تشرشل".

هذا المسكن الفخم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS)، التي تقرر ما إذا كانت ستُرفع القضايا إلى المحكمة في إنكلترا وويلز، إن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عاما، سيمثلون أمام المحكمة في أكسفورد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.