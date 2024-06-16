في مشهد لافت.. قبطيّ يوزع الحلوى على المصلين عقب صلاة العيد (صور)
في مشهد لافت، أقدم شاب قبطيّ على توزيع حلوى العيد على المصلين عقب صلاة عيد الأضحى في مصر، إذ تم تداول صوره بشكل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت الواقعة قرية "السماينة " بمركز "نجع حمادي" بمحافظة قنا، جنوبي مصر حيث انهمك الشاب، الذي يدعى "بيشوى وقد" في توزيع أصناف الحلوى التي تشتهر بها مصر في هذه المناسبة مثل البسكويت، والكعك و"الغُريبة" و"البيتفور".
وتجاوب المصلون مع مبادرة الشاب وقدموا له الشكر على سلوكه الذي يعكس طاقة إيجابية وتسامحا، ويزيد من الفرحة والأجواء السعيدة التي تغمر الجميع.
وقال "بيشوي" لمواقع محلية إنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على هذا السلوك، فقد اعتاد على توزيع العصائر والمياه على الصائمين في شهر رمضان حين يحل أذان المغرب وهم في الشوارع والطرقات.
وأضاف أنه لا يرى أي فارق بين المسلم والمسيحي مشددًا "كلنا واحد وأعيادنا هتفضل واحدة".