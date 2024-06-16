في مشهد لافت.. قبطيّ يوزع الحلوى على المصلين عقب صلاة العيد (صور)

في مشهد لافت، أقدم شاب قبطيّ على توزيع حلوى العيد على المصلين عقب صلاة عيد الأضحى في مصر، إذ تم تداول صوره بشكل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الواقعة قرية "السماينة " بمركز "نجع حمادي" بمحافظة قنا، جنوبي مصر حيث انهمك الشاب، الذي يدعى "بيشوى وقد" في توزيع أصناف الحلوى التي تشتهر بها مصر في هذه المناسبة مثل البسكويت، والكعك و"الغُريبة" و"البيتفور".