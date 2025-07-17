مأساة في أسيوط المصرية.. غرق 3 شقيقات أثناء مساعدة والدهن

في حادثة مأساوية هزّت محافظة أسيوط بصعيد مصر، لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن غرقًا في إحدى الترع القريبة من منزلهن، أثناء عودتهن من مساعدة والدهن في العمل الزراعي. وتتراوح أعمار الفتيات بين 7 و10 سنوات.

وبحسب الصحف المحلية، أفادت رواية الأب بأن الفتيات كنّ يرافقنه في جمع العلف، وفي طريق العودة توقّفن عند الترعة لغسل أيديهن، فانزلقت إحداهن في حفرة عميقة بالمياه، وسرعان ما لحقت بها شقيقتاها في محاولة يائسة لإنقاذها، لتغرق الثلاث معًا.

وأشار الوالد إلى أن هذه الترعة تُعد من المواقع المعروفة بخطورتها في القرية، مؤكدًا أن حوادث الغرق فيها تتكرر سنويًا، دون وجود أي إجراءات وقائية أو علامات تحذيرية تحمي الأهالي، خاصة الأطفال.

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وأثارت الحادثة موجة من الحزن بين سكان القرية، الذين طالبوا الجهات المعنية بتأمين مجاري مياه مكشوفة، واتخاذ خطوات عملية للحد من الحوادث المتكررة التي تحصد أرواح الأبرياء.