تصرف صادم لأم بعد رميها لرضيعها في حاوية قمامة (فيديو)

تعرضت امرأة لانتقادات واسعة بعدما رصدتها كاميرات المراقبة وهي تتسوق من سوبر ماركت في مدينة إسطنبول عقب رميها لرضيعها في حاوية قمامة.

وتظهر المرأة في الفيديو، وهي تدخل المتجر الكبير في منطقة "بيشكتاش" الراقية، ولا يبدو عليها أي علامات قلق، قبل أن تدفع ثمن ما اشترته وتغادر المكان.

وعُرض الفيديو ضمن التحقيق في حادثة العثور على رضيع ميت وعليه آثار جروح وحروق، في حاوية قمامة، قبل الوصول لوالدته واعتقالها بعد ثبوت أنها هي من رمته في الحاوية.

وأجج الفيديو مشاعر الغضب ضد الأم التي تعرضت قبل يومين لانتقادات واسعة بعد الإعلان عن ضبطها عقب رميها لجثة الرضيع، إذ بدت لكثيرين طبيعية وقادرة على التسوق دون مبالاة بمصير رضيعها.

واعترفت المرأة في التحقيقات الأولية بتفاصيل صادمة عن الحادثة، وقالت إنها ولدت رضيعها في الطابق الأرضي بالبناء الذي تقع فيه شقتها، وسمعت بكاءه، ومن ثم تركته هناك وعادت لشقتها لتعد الفطور لابنتها الصغيرة.

وأضافت أنها عادت في المساء إلى مكان ولادتها ووضعت الرضيع في كيس قبل رميه في الحاوية التي تم اكتشاف جثته فيها من قبل عمال النظافة، مضيفةً أنها لا تتذكر إن كانت قد قتلت الرضيع.

وتقول الأم إن الرضيع هو ثمرة زواج غير رسمي في السجلات، وأنها انفصلت عن والده، كما أن لديها ثلاثة أطفال من زوجها السابق.

وتواجه الأم المدانة بطعن الرضيع بمقص استخدمته أيضاً في قطع الحبل السري الذي كان يربطهما، تهمة القتل العمد والوحشي ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه.