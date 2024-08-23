نجح فريق طبي سعودي مقيم في اليمن في إجراء عملية قلب جراحية نادرة لمريض يمني يعاني من انسداد في شريانه التاجي الأيمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الجمعة، إن الفريق الطبي التابع لمركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في مركز "نبض الحياة" لأمراض وجراحة القلب بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، تمكن من إجراء عملية فريدة لفتح الشريان التاجي الأيمن عبر القسطرة، لمريض يبلغ من العمر 57 عامًا.

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وذكرت الوكالة أن المريض خضع لقسطرة استكشافية أظهرت انسدادًا مزمنًا في شريانه التاجي الأيمن، ونظرًا إلى صعوبة فتح الشريان بالطرق التقليدية، لجأ الفريق الطبي السعودي إلى فتح الانسداد عن طريق الشريان التاجي الأيسر مستخدمًا تقنية "Retrograde"، ما أدى إلى فتح الشريان المسدود وزرع دعامة دوائية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التقنية "تعد من أكثر التقنيات تعقيدًا في علاج انسدادات الشرايين، إذ تستخدم التروية الجانبية، وتتميز بنسبة نجاح عالية في معالجة الانسدادات المزمنة، خاصة بعد فشل الطرق الأخرى".

وسبق أن نجح مركز "الملك سلمان" عبر مشروعه الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال والبالغين اليمنيين، في مايو/أيار الماضي، في إجراء 166 عملية قسطرة قلبية تداخلية، و25 عملية قلب مفتوح بمستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن.