دراسة: إسبانيا تسجل الحد التاريخي الأدنى في عدد المواليد

سجلت إسبانيا إجمالي 155 ألفًا و 629 مولودًا في النصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى رقم يتم تسجيله، خلال الأشهر الستة الأولى، منذ بدء السلسلة التاريخية للإحصاءات في العام 2016، وبحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، فإن هذا يؤكد على الانخفاض المتواصل في معدلات المواليد التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، عن الدراسة التي نشرها المعهد، مبينة أن عدد المواليد انخفض بنسبة 2.5% مقارنة بالنصف الأول للعام 2022، وأقل بنسبة 21.9% مما تم تسجيله في العام 2016، حيث كان عدد المواليد أعلى بـ 43 ألف مولود.

ومنذ العام 2016، لم يتوقف عدد المواليد في إسبانيا عن الانخفاض، مسجلًا حدًا أدنى جديدًا في كل عام، لا يعوّض الزيادة في الوفيات التي تحدث مع تقدم السكان في السن.

ففي العام الحالي، على سبيل المثال، تم تسجيل 255 ألفًا و641 حالة وفاة في البلاد حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أي أعلى بكثير من إجمالي المواليد المسجلة في نفس الوقت من السنة، وفقًا لما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.

وأضافت الدراسة أن هذا الانخفاض أدى إلى ارتفاع معدل أعمار الأمهات عند الولادة، حيث ارتفع عدد الأمهات اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عامًا فأكثر بنسبة 137% منذ العام 2016، في حين ارتفع عدد من تبلغ أعمارهن بين 45 – 49 عامًا بنسبة 50.6% أيضًا.

وبالمجمل، ارتفع عدد الأمهات اللواتي أنجبن بعد سن 45 عامًا بنسبة 55% خلال آخر 7 سنوات.

وتابعت الدراسة أن توزيع المواليد داخل أقاليم إسبانيا شابه خلل في التوزيع أيضًا، حيث بلغت نسبة المواليد في أقاليم: مدريد، والأندلس، وكتالونيا، وحدها 52% من مجموع مواليد إسبانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

أما أعلى معدلات الخصوبة في البلاد فقد سجلته منطقة "مورسيا" بمعدل 40 مولودًا لكل 100 امرأة، في حين سجل شمال غرب الجزيرة أدنى معدلات الخصوبة لتصل إلى 25 مولودًا لكل 100 امرأة.

المصدر : صحيفة "إل موندو" الإسبانية