راكب أمواج ينجو بأعجوبة من هجوم قرش قاتل (فيديو)

نجا راكب أمواج أسترالي من هجوم سمكة قرش بيضاء كبيرة دون أن يُصاب بأي أذى، بينما لم يسلم لوحه من الضرر.

وكان براد روس يركب الأمواج صباح اليوم الإثنين، على شاطئ كاباريتا في نيو ساوث ويلز، عندما هاجمته سمكة قرش ضخمة بطول 5 أمتار، وقضمت جزءًا كبيرًا من لوحه، وفقًا لمصادر محلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول روس وهو يسبح بهدوء عائدًا نحو الشاطئ وسط حالة من الذعر، ثم خرج من المياه حاملاً ما تبقى من لوحه المقسوم إلى نصفين وفاقدًا جزءًا كبيرًا من رغوته.

وتم لاحقًا اصطياد القرش وإطلاق سراحه، بينما ظهر روس في اللقطات بحالة جيدة دون إصابات، لكنه ترك وراءه لوحه ممزقًا يروي لحظات نادرة من النجاة.

وقال متحدث باسم شركة Surf Life Saving NSW لمجلة PEOPLE، إن رجال الإنقاذ أغلقوا شاطئ كاباريتا في أقصى شمال نيو ساوث ويلز، بعد أن تعرّض لوح تزلج لعضة من سمكة قرش في الصباح الباكر.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الحادث هو الثاني في أقل من شهرين، إذ تعرض طفل لهجوم مماثل في نفس الموقع سابقًا.

ووفقًا لبيان صادر عن المنظمة، لم يُصب راكب الأمواج بأذى، بينما تحرك المنقذون على الفور بالتعاون مع المجلس المحلي لإغلاق الشاطئ، ووضع لافتات تحذيرية تمنع دخول المياه.

كما تم استخدام طائرات دون طيار لمواصلة مراقبة المنطقة كإجراء احترازي لبقية اليوم.