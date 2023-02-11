"ديلي إكسبرس": الأمير هاري سيتوقف عن مهاجمة عائلته الملكية

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن خبراء ملكيين بريطانيين، أن هاري وميغان سيركزان على تطوير مشاريعهما وإنشاء مشاريع جديدة وأيضا تنمية علامتهما التجارية المعروفة باسم "Archewell" والابتعاد عن الأسرة الملكية.

وأطلق هاري وميغان بشكل متكرر اتهامات شخصية للعائلة المالكة بعد قرارهما التنحي عن الحياة الملكية والرحيل للاستقرار في الولايات المتحدة أوائل عام 2020.

وبدأت تلك الاتهامات بالعنصرية وادعاءات أخرى في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل مع مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري عام 2012 ثم في مذكرات هاري عرضتها شبكة "نتفليكس" الأمريكية نهاية العام الماضي وفي كتابه "سبير" الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المؤرخة الملكية البريطانية أفوا هاجان قولها، إن الزوجين سيتحولان نحو المشاريع المستقبلية التي ستكون "أقل تركيزا على ما حدث لهما من قبل" والمزيد من التركيز على دعم القضايا الخيرية وتوسيع شركتهما.