"ديلي إكسبرس": الأمير هاري سيتوقف عن مهاجمة عائلته الملكية
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، عن أن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل قررا التوقف تماما عن مهاجمة العائلة الملكية في بريطانيا والتفرغ لمشاريعهما المستقبلية في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن خبراء ملكيين بريطانيين، أن هاري وميغان سيركزان على تطوير مشاريعهما وإنشاء مشاريع جديدة وأيضا تنمية علامتهما التجارية المعروفة باسم "Archewell" والابتعاد عن الأسرة الملكية.
وأطلق هاري وميغان بشكل متكرر اتهامات شخصية للعائلة المالكة بعد قرارهما التنحي عن الحياة الملكية والرحيل للاستقرار في الولايات المتحدة أوائل عام 2020.
وبدأت تلك الاتهامات بالعنصرية وادعاءات أخرى في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل مع مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري عام 2012 ثم في مذكرات هاري عرضتها شبكة "نتفليكس" الأمريكية نهاية العام الماضي وفي كتابه "سبير" الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المؤرخة الملكية البريطانية أفوا هاجان قولها، إن الزوجين سيتحولان نحو المشاريع المستقبلية التي ستكون "أقل تركيزا على ما حدث لهما من قبل" والمزيد من التركيز على دعم القضايا الخيرية وتوسيع شركتهما.
وأوضحت أن المقابلات المستقبلية للزوجين ستركز على هذه المشاريع الجديدة، ولن تكون هناك حاجة للحديث عن العائلة المالكة بالطريقة التي فعلاها في الماضي.
لكنها أشارت إلى أن الأسئلة المتعلقة بعلاقتهما بالعائلة الملكية من المرجح أن تستمر في الظهور خاصة وأنهما ستعرضها لمثل تلك الأسئلة في أي مقابلة.
وقالت :"لكني لا أعتقد أن هاري وميجان سيكونان متعاونين كثيرا في الإجابة على مثل تلك الأسئلة لأنهما باتا يدركان أن الناس وصلوا إلى نقطة التشبع في هذه المواضيع".
ورأت هاجان أن من الضروري بالنسبة لهاري وميغان "دفن الأحقاد والاستمرار في حياتهما الطبيعية، قائلة: "لا يمكنهما الاستمرار في الحديث عن الماضي إلى الأبد لأن ذلك سيكون مؤلما فقط".
بدورها، اعتبرت خبيرة ملكية أخرى وهي شانون بيرليس، أن هاري وميغان لن يكونا قادرين على الهرب من الماضي والقضايا الأسرية.
وقالت: "في حين أن الدراما الأسرية قد تنتهي بالنسبة لهاري وميغان في المستقبل غير البعيد، إلا أن شبح الخلاف العائلي سوف يتبعهما للأسف لسنوات قادمة".