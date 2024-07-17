مسن يصور أجساد النساء بمركز تسوق شهير في القاهرة.. ما القصة؟

ألقت الشرطة المصرية القبض على رجل في العقد السادس من عمره، بعد ضبطه متلبسًا بتصوير أجساد النساء داخل مول "كايرو فيستفال" بمنطقة التجمع في القاهرة.

وبحسب الصحف المحلية، بدأت أحداث القضية عندما شك موظفو الأمن الإداري في مركز التسوق الشهير، بشخص يجلس في أحد المقاهي، بسبب عبثه داخل حقيبة ملابس يضعها إلى جانبه بشكل يثير الريبة، وعندما راقبوه اكتشفوا أنه يضع فيها هاتفاً محمولاً بكاميرا مثبتة لتصوير النساء من الأسفل.

وحجز الأمن الإداري الرجل، حتى أبلغوا الشرطة، التي سارعت بالقبض عليه، إذ تحفظت على هاتفه المحمول، الذي تضمن مقاطع فيديو تظهر أماكن حساسة من أجساد النساء.

وكشفت التحريات أن المتهم موظف بإحدى الشركات الشهيرة، واعتاد الجلوس بالمقهى نفسه، إذ يصور النساء، ثم ينقل الصور على كمبيوتر محمول، ولاحقًا صناعة فيديوهات لإشباع شهواته.

وأكدت الشرطة، أن الرجل سيبقى محجوزًا على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، وذلك بعد أن قُدِّمَت الإثباتات جميعها للنيابة العامة.

