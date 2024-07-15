عُثر في المغرب على جثة متفحمة داخل مقبرة بمقاطعة "زواغة" بمدينة فاس وسط المملكة، وسط ظروف غامضة؛ ما تسبب في استنفار السلطات الأمنية.

وذكرت صحيفة "المساء" المغربية في عددها الصادر اليوم، أن المعطيات الأولية تفيد بأن البحث الذي قامت به عناصر الشرطة القضائية تمكّن من تحديد هوية صاحب الجثة.

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ووفق المصدر ذاته، فإن الراحل كان يعاني اضطرابات نفسية وفق ما أكده ملفه الطبي؛ والذي كان يشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد اختفائه في ظروف غامضة.

وأضافت الصحيفة، أن أسباب هذه الواقعة يلفها الغموض، فيما تواصل عناصر الشرطة القضائية تحرياتها لجمع أكبر قدر من المعطيات من أجل فك لغز هذه الحادثة.

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة فاس بتوجيه الجثة نحو مصلحة التشريح الطبي بمستشفى "الغساني" من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بالوفاة.