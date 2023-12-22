البكاء يقلل الشعور بالعدوانية بنسبة 40%

وحسب اعتقاد الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة فإن جميع الدموع البشرية لها تأثير مماثل، كما وجدت بعض الأبحاث التي تم إجراؤها في مختبر سوبيل "أن استنشاق دموع النساء يخفض من هرمون التستوستيرون".

وفي كتابه "التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوانات"، أعلن تشارلز داروين أن البكاء "لا يشير إلى شيء ومثله مثل خروج إفرازات من العين".

ولكن خلال 150 عاماً منذ ذلك الحين، اقترح الباحثون جميع أنواع السلوكات التي تنم عليها الدموع، فمنهم من ذهب إلى أنها "إشارة إلى الضعف والعجز" ومنهم من قال "إنها تزيل البكتيريا من العيون"، أضافت الصحيفة.

أما بالنسبة للحيوانات، ففئران الخلد تغطي نفسها بالدموع لحماية نفسها من المعتدين. وفقاً للصحيفة.

وأضافت "الغارديان" أنه في الدراسة الأخيرة، قام الدكتور شاني أغرون وآخرون في مختبر سوبيل بجمع الدموع من ست نساء تم اختيارهن للدراسة، أثناء مشاهدتهن أفلاماً ذات طابع حزين.

ووقع الاختيار على 31 رجلاً من أجل استكمال الدراسة، إذ وضعت مسحات من محلول ملحي أو دموع نساء على شفاههم العليا، ثم اختبروا في لعبة على جهاز الحاسوب تقوم بخصم نقاط على اللاعبين بشكل غير عادل لإثارة غضبهم وعدوانيتهم.