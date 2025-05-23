"موازين" يعود بدورته الـ20 في الرباط.. إليكم أبرز التفاصيل

تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستضافة النسخة العشرين من مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، الذي ينطلق يوم الخميس 19 يونيو ويستمر حتى 28 من الشهر ذاته، في احتفالية موسيقية عالمية تحتفي بعشرين عامًا من الإبداع والتنوع الفني.

ويُعد المهرجان، الذي بات علامة فارقة في روزنامة الفعاليات الثقافية والفنية على مستوى العالم العربي، مساحة مفتوحة تلتقي فيها الأصوات الشرقية بالغربية، حيث تمتزج أنغام الطرب العربي الكلاسيكي بإيقاعات البوب والراب العالمي في مشهد فني لا يتكرر.

وتنطلق أولى ليالي المهرجان بحفل للفنانة المصرية كارمن سليمان، التي ستُطل على جمهور المسرح الوطني محمد الخامس بمجموعة من أبرز أغانيها الحديثة، في حفل وصفته إدارة المهرجان بأنه "أمسية بصوت نادر وإحساس راقٍ".

أما اليوم التالي، الجمعة 20 يونيو، فسيشهد حفلتين متزامنتين؛ الأولى على المسرح الوطني للفنان وائل جسار، الذي يعود بباقة من أغانيه العاطفية المميزة، والثانية على منصة النهضة، حيث تُحيي النجمة روبي سهرة مليئة بالحيوية والاستعراض.

وتتواصل العروض المميزة مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، التي تلتقي جمهورها مساء الأحد 22 يونيو في حفل وُصف بأنه من بين أبرز حفلات هذه الدورة؛ نظراً لشعبيتها الواسعة وأرشيفها الغنائي الغني.

وفي أول مشاركة له في تاريخ المهرجان، يُحيي راغب علامة حفلًا يوم الثلاثاء 24 يونيو، مقدمًا مزيجًا من أغانيه القديمة والجديدة ضمن أجواء مليئة بالحماس والحنين.

كما تضيء الفنانة ديانا حداد ليلة الأربعاء 25 يونيو بصوتها الطربي القوي وإحساسها المرهف، في حين يُحيي النجم زياد برجي أمسية الجمعة 27 يونيو بأجواء غنائية رومانسية.

أما الحفل المنتظر يوم الخميس 26 يونيو، فسيكون من نصيب الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي ستُقدم عرضًا استعراضيًا مميزًا يشعل حماس جمهور "موازين" بحضورها المسرحي المميز.

ولا يقتصر المهرجان على مشاركة الفنانين العرب، بل يمتد ليشمل نخبة من الأسماء اللامعة على الساحة العالمية، منهم:

مغني الراب الشهير 50 Cent

النجم العالمي ويل سميث

الفنان الأمريكي Lil Baby

فرقة الهيب هوب الأسطورية De La Soul

فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية aespa

ومنسق الموسيقى العالمي DJ Lost Frequencies

وبدورته العشرين، يواصل مهرجان "موازين" تعزيز موقعه كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة، جامعًا بين الجمهور المغربي وعشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم، في احتفالية فنية تُكرّس الرباط كعاصمة للإيقاع والتلاقي الثقافي.