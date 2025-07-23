"سمبوسة جباتي".. مغامرة سينمائية خليجية تستلهم سحر الهند

يمكن وصف الفيلم الخليجي الكوميدي "سمبوسة جباتي" بأنه مغامرة سينمائية جديدة تستلهم سحر الهند، كبلد وكصناعة أفلام، عبر مزج الضحك بالحركة والتشويق، وسط أجواء مبهجة تجمع بين الطبيعة والرومانسية والطعام في تركيبة جذابة.

ويتجلى الحضور الهندي كذلك في العمل من خلال الثقافة الهندية التي تظهر كخلفية قوية للأحداث وكذلك كفضاء حضاري ومكاني، عبر وصفات الطعام وجمال الطبيعة وروعة اللهجة المحببة وخفة الظل لدى الهنود عموما.

كما يطرح الفيلم رسالة بالغة الأهمية حول التعايش والتسامح بين الجميع رغم أنف أي تناقضات شكلية، في ظل ما يمر به العالم حاليا من أزمات وصراعات مشتعلة.

يُطرح الفيلم بدور العرض في الـ14 من أغسطس المقبل وهو يجمع بين فنانين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منهم أحمد شريف، أحمد فتحي، بو صابر, ومرعي الحليان.

تدور الأحداث حول مجموعة من الشباب العربي تلتقي في مغامرة بالهند، حيث يحدوها الأمل في تحقيق أحلام وطموحات متنوعة من خلال المشاركة في إحدى المسابقات المغرية، على نحو يفجر المفارقات الضاحكة من خلال اختلاف أنماط التفكير بين أبناء هذا البلد العربي أو ذاك.

تتوالى الأزمات تباعا عبر أحداث ساخنة لا تنتهي، حيث يتورط الشباب العربي في مشكلات لم تكن تخطر ببالهم وتهدد بتحول الرحلة إلى ما يمكن أن يُطلق عليه "كابوس مرح".

ويعد الفيلم نوعا من المغامرة السينمائية لأنه يعتمد على قصة غير تقليدية وفضاء مكاني غير معتاد، كما يضم جنسيات مختلفة بين طاقمه التمثيلي في توليفة غير شائعة، لكن حماسة الجمهور منذ طرح اسم الفيلم ربما يجعل الرهان على تلك المغامرة رابحا.