عرض تحف فنية عملاقة للإسباني خوم بلانسا في بلجيكا

تشهد مدينة "مونس" البلجيكية في الأول من يوليو/تموز المقبل؛ معرضاً دولياً لأعمال الفنان الإسباني المعاصر خوم بلانسا.

ويحتضن المعرض منحوتات ضخمة يصل ارتفاع بعضها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى سبعة أطنان، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وتجسد بعض هذه الأعمال الفنية المصنوعة من الحجارة والمعادن أو "الراتنغ"، وجوهاً نسائية.