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في حادث مفزع .. اقترب ليلتقط صورة فقتله فيل "هائج"

في حادث مفزع .. اقترب ليلتقط صورة فقتله فيل "هائج"
فيل يتجول في حديقة أوداوالاوي الوطنية بسيريلنكاالمصدر: AFP
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 12:37 م

قضى سائح إسباني تحت أقدام فيل بعدما نزل من سيارته لالتقاط صور في متنزه بجنوب أفريقيا قريب من جوهانسبرغ، على ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وتعرّض الرجل البالغ 43 عامًا للهجوم صباح الأحد في متنزه بيلانيسبيرغ الوطني الذي يرتاده عدد كبير من الزوار؛ لأنّه يبعد 200 كيلومتر فقط عن العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، بحسب مسؤولي المتنزه.

وأوضحت الشرطة أنّ الضحية وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا داخل سيارتهم في المحمية عندما رأوا ثلاثة أفيال وثلاثة أفيال صغيرة.

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 وقال ناطق باسم الشرطة ساباتا موكغوابون إنّ "العناصر الأولية تشير إلى أنّ الرجل أوقف السيارة، ونزل منها قبل الاقتراب من الأفيال لالتقاط صور، فهجمت عليه الحيوانات وقتلته".

وأوضح مدير الحفاظ على البيئة في هيئة المتنزهات والسياحة في المقاطعة الواقعة في شمال غرب البلاد بيتر نيل، أنّ أمّ الفيلة أصبحت "هائجة" عندما رأت الرجل يقترب، معتبرًا أنّ دفاعها عن صغارها أمر "طبيعي".

وأبدى أسفه؛ لأنّ "عددًا كبيرًا من السياح لا يدركون مخاطر تصرفات مماثلة ومدى خطورة هذه الحيوانات".

وأشارت الشرطة التي فتحت تحقيقًا بالحادثة إلى أنّ ركاب السيارة الآخرين، وجميعهم من جوهانسبرغ، لم يصابوا بأذى.

يذكر أن إدارة متنزه بيلانيسبيرغ وغيرها من المنتزهات في جنوب أفريقيا توصي الزوار الذين يتجولون في المحميات بإبقاء نوافذ مركباتهم مغلقة وعدم الخروج من سياراتهم.

الحيواناتجنوب أفريقيا

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