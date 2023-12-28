آلاف الأمريكيين ومسؤولون يريدون إخفاء نجم هوليوود "ترامب"

نشر ناشط على موقع "إكسيوس" الأمريكي مقالًا يرغم فيه مسؤولي مدينة لوس أنجلوس على مواجهة سؤال لم يطرح من قبل، وهو: "ماذا سيحدث إن تم إقصاء نجم هوليوود المشهور الرئيس السابق دونالد ترامب؟".

وأضاف الناشط أنه "لم يتم حتى اللحظة إخفاء نجم من مسيرة الشهرة، بل يتم تكريم أكثر من 2700 من المشاهير من خلال التلفزيون والإذاعة والتسجيلات والفيديوهات، وغير ذلك من أشكال وسائط الإعلام".

ولفت الموقع إلى عريضة قدمت العام 2020 إلى مجلس مدينة لوس أنجلوس تطالب بإخماد نجم ترامب، وتلقت حتى الآن أكثر من 3800 توقيع.

ونقل عن أندرو روديك، المتسبب في تقديم العريضة، قوله لصحيفة "التايمز"، إن ترامب يستحق الإقصاء؛ لأنه حاول القيام بانقلاب ضد الولايات المتحدة.

وأضاف روديك: "لا يمكن أن يكون بهذه الصعوبة، هذا الرجل حاول القيام بانقلاب ضد الولايات المتحدة، ومع ذلك لا زلنا نكرمه.. كيف لنا نحن الناخبين أن نثق بمجلس المدينة في التعامل بثقة مع أي تحديات، إذا لم يتمكنوا من إقصائه؟".