حيرة بين خبراء المجوهرات حول قيمة خاتم خطوبة تايلور سويفت

تايلور سويفتالمصدر: Getty Images
27 أغسطس 2025، 11:26 ص

أعلنت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، 35 عامًا، وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، 35 عامًا، خطوبتهما رسميًا عبر إنستغرام في 26 أغسطس، بجلسة تصوير رومانسية تزيّنت بالزهور وخاتم ماسي ضخم سرق الأضواء.

خطوبة تايلور سويفت ترافيس كيلسي

الخاتم، الذي صممه كيلسي بالتعاون مع المصمم كيندرد لوبيك من "أرتيفكس"، يتميز بماسة عتيقة مقطوعة على شكل وسادة، ومرصعة بذهب أصفر عيار 18 قيراطًا. 

خاتم خطوبة تايلور سويفت

وبحسب خبراء المجوهرات، يزن الحجر بين 7 و9 قيراطات، فيما رجّح آخرون أن يصل وزنه إلى 20 قيراطًا؛ ما يرفع قيمته المحتملة إلى ما بين 250 ألف دولار وحتى 5 ملايين دولار.

المصممة هانا فلورمان اعتبرت أن ندرة الماسات المستخرجة من المناجم القديمة ترفع سعر الخاتم بشكل كبير، فيما أكدت آن غريميت من "جاريد جولرز" أن تصميمه العتيق يمنحه طابعًا فريدًا. أما جورج خليفة، صائغ المشاهير، فقدّر قيمته الأعلى، مشيرًا إلى أن الماسة "نادرة وصُنعت بتقنيات يدوية تقليدية".

والجدير بالذكر، بدأت قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي في يوليو 2023 عندما حضر أحد حفلات جولتها الغنائية، قبل أن تتطور العلاقة وتظهر سويفت علنًا في مباريات فريقه كانساس سيتي تشيفز. 

وفي أغسطس الجاري، تحدثت تايلور في بودكاست "نيو هايتس" عن علاقتها، واصفةً كيلسي بأنه "يُضفي طاقة مميزة على حياتها" ويجعلها تضحك دائمًا.

