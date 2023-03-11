العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة "كبتاغون" على الحدود مع سوريا

أعلن العراق، اليوم السبت، ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون المخدّرة على الحدود مع سوريا، وهي نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط.

وضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ القائم الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبارالواقعة في غرب العراق ومحافظة دير الزورالسورية، بحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية.