زلزال قوي يضرب شمال شرق أفغانستان

هزّ زلزال قوي شمال شرق أفغانستان اليوم الخميس وشعر به السكان في كابول وصولاً إلى إسلام أباد.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أنه تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وضرب الزلزال بعيد الساعة 14,00 (09,30 ت غ) وشعر به سكان كابول الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر عن جورم.

وتشهد أفغانستان زلازل بشكل متكرر خصوصًا في منطقة هندو كوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.