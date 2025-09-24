جيمي كيميل يعود بالدموع.. وينتقد ترامب (فيديو)

عاد الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل إلى تقديم برنامجه الليلي Jimmy Kimmel Live! على قناة ABC يوم الثلاثاء، بعد أيام من قرار الشبكة تعليق البرنامج "إلى أجل غير مسمى" بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.

وخلال الحلقة، ألقى كيميل مونولوجًا عاطفيًّا أمام جمهوره، حيث شكر زملاءه والمشاهدين على دعمهم، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الاستخفاف بمقتل كيرك، وأن تعليقاته السابقة أُسيء فهمها.

وقال: "لم أتخيل يومًا أن أكون في موقف كهذا… لم يكن في نيتي السخرية من مأساة مقتل شاب، وأتفهم غضب من اعتقدوا ذلك".

كما انتقد كيميل الرئيس دونالد ترامب ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مشددًا على أهمية حرية التعبير باعتبارها ركيزة أساسية لأي بلد حر، قائلًا: "يحتفل ترامب بخسارة الأمريكيين لمصدر رزقهم، لأنه لا يستطيع تقبّل مزحة".

يُذكر أن تشارلي كيرك قُتل بالرصاص أثناء إلقاء كلمة في جامعة وادي يوتا يوم 10 سبتمبر؛ ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.

وكان قرار ABC بإيقاف البرنامج جاء بعد انتقادات من شبكات محلية بسبب تصريحات كيميل، قبل أن يتم التراجع عنه بعد محادثات بين إدارة الشبكة والمقدم.

وتلقى كيميل دعمًا واسعًا من زملائه في البرامج المسائية، بينهم ستيفن كولبير، وجيمي فالون، وجون ستيوارت، وسيث مايرز، مؤكدين حقه في التعبير عن آرائه.