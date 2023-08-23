"التايمز": سرقة المتاجر أصبحت مرخصة في المدن البريطانية

تعاني الشوارع الرئيسة في المدن البريطانية، من ارتفاع صارخ في معدلات السرقة على نحو متزايد، فيما تفتقر الشرطة البريطانية إلى الموارد اللازمة للتعامل مع هذه العمليات، وفق ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن "عددًا من المتسوقين وجدوا أنفسهم، الأسبوع الماضي، محاصرين لفترة وجيزة في 3 من أهم المتاجر في شارع أوكسفورد في العاصمة لندن عندما اشتبكت الشرطة مع مئات من الشبان المراهقين الذين كانوا ينوون المشاركة في عملية سطو جماعية على كبرى المتاجر".

وأوضحت أن "هذه العملية جاءت استجابة لدعوات تحريضية تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيقي "تيك توك" و "سناب تشات"، ودعت المتابعين للمشاركة في سرقة المتاجر البريطانية الشهيرة، لاسيما متجر "جي دي سبورتس"، وهي ماركة بريطانية متخصصة في الملابس الرياضية.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إنها "اعتقلت عددًا من الأشخاص على صلة بعمليات السطو، وآخرين لمخالفتهم أمر فض التجمعات".

وبحسب "التايمز"، فإن "الشرطة البريطانية لم تعد تكلف نفسها عناء التعامل مع غالبية جرائم السرقة البسيطة التي تقع في البلاد في ظل معاناة جهاز الشرطة من نقص في القوى البشرية، والموارد، والمقار الشرطية اللازمة، ما تسبب بحدوث انعكاسات وخيمة على أمن المحال التجارية في البلاد".