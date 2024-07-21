كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في قضية العثور على جثة امرأة مصرية عليها آثار حروق، في واقعة غامضة شهدتها أخيرا محافظة الجيزة المصرية.

وأفادت التحريات بأن شقيق المجني عليها "عاطل عن العمل" هو من يقف وراء إنهاء حياتها؛ إذ أبلغت أسرتها باختفاء الضحية في ظروف غامضة، وكذلك اختفاء مشغولاتها الذهبية، وبتكثيف التحريات عُثر على جثتها داخل منزل تملكه عائلتها، ولا يتردد عليه أحد.

أخبار ذات علاقة مصر.. وفاة طفلتين غرقًا في حمام سباحة

وتبين أن المتهم أقدم على جريمته بسبب مشاكل مع شقيقته التي يستدين منها الأمول، ولا يستطيع ردها، إذ استدرجها إلى مكان الواقعة، وتعدى عليها، ثم أضرم النيران في جثتها في محاولة لإخفاء جريمته.

ونُقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.