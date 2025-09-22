ابنة هالك هوغان تعيش في فندق بعد استبعادها من الميراث

تعيش بروك هوغان، ابنة نجم المصارعة الراحل هالك هوغان، في فندق بعد استبعادها من ميراث والدها الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار.

وفقدت بروك والدها في يوليو الماضي، إثر نوبة قلبية، وكشفت وثائق المحكمة لاحقًا أنها لن تحصل على أي حصة من تركته. وأوضحت بروك لموقع TMZ أن قرار والدها لم يكن مفاجئًا لها، مؤكدة: "هذا ما طلبته، وأنا متمسكة به دون ندم".

أخبار ذات علاقة بعد وفاته.. لمن تنتقل ثروة هالك هوغان؟

رغم ذلك، واصلت بروك مسيرتها الفنية بنشاط. ففي 19 سبتمبر، صرح زوجها، لاعب الهوكي ستيفن أوليسكي، لمجلة Us Weekly: "نحن في ميامي حيث عادت زوجتي إلى شركة سوبي إنترتينمنت لتسجيل حوالي 14 أغنية خلال 10 أيام".

وأضاف: "مع خبرتي في الهوكي وسفرها، هذا ليس بالأمر الجديد علينا، ولدينا روتين منتظم مع التوأم".

وتزوج الثنائي عام 2022، ولديهما طفلان، أوليفر ومولي، ولدا في 2025. وأوضح ستيفن أنه يقضي وقتًا يوميًا مع الأطفال حتى تتمكن بروك من التركيز على موسيقاها، مشيرًا إلى أن بعض جلسات التسجيل امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل.

بدأت بروك مسيرتها الموسيقية عام 2004 بأغنيتها المنفردة "كل شيء لي"، التي تصدرت قوائم بيلبورد، ثم باعت أكثر من 500,000 نسخة من ألبومها الأول Undiscovered، قبل أن تقوم بجولات غنائية مع فنانين مثل هيلاري داف وفرقة باك ستريت بويز. وفي 2018 أصدرت ألبومها الموسيقي الريفي So Many Summers.

أخبار ذات علاقة خسرت 5 ملايين دولار.. أول تعليق من ابنة هوغان حول استبعادها من وصيته

وعن شغف زوجته بالموسيقى، قال ستيفن: "إنها حبها الحقيقي، وقد ابتعدت عنه لأسباب خارجة عن إرادتها. الآن متحمسة لتقديم موسيقى حديثة لجمهورها، وفي الأغاني الجديدة تقدم شيئًا من كل شيء".