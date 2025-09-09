كلبة شجاعة تعض "ديناميت قنبلة" وتمنع كارثة (فيديو)

في حادثة بطولية في البيرو، أنقذت كلبة من نوع سبانيل مختلطة تُدعى "ماتشيس" وزنها 11 كيلوغرامًا عائلتها بعدما عضّت فتيل ديناميت حيّ أُلقي في حديقة المنزل.

وتسبب ذلك في إيقاف الانفجار، لكن أحبالها الصوتية تضررت وفقدت قدرتها على النباح، وفقًا لِما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

ووفقًا للصحفي كارلوس ألبرتو ميسياس زاراتي، كانت كلبته ماتشيس في الفناء عندما ظهر مشتبهٌ فيه يرتدي ملابس داكنة يرمي المتفجرات فوق السياج في إحدى الليالي.

وأظهر الفيديو كاميرات المراقبة المشتبه فيه وهو يفر بعد إلقاء الجهاز.

وركضت الكلبة نحو القنبلة، وعضتها بقوة؛ ما أدى إلى انطفاء الفتيل داخل فمها؛ ما حال دون وقوع الانفجار.

وأوضحت السلطات أن الجهاز كان نوعًا من الديناميت المستخدم في الألغام الأرضية.

وقال زاراتي: "لقد مضغته وأنقذت حياتنا"، وتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المشتبه فيه.

ولم يصب أفراد العائلة بأذى، لكن الكلبة ماتشيس تضررت أحبالها الصوتية ولم تعد قادرة على النباح.