كاتس: سندمر كل مبنى غير قانوني في قرى منفذي عملية القدس 

logo
منوعات

كلبة شجاعة تعض "ديناميت قنبلة" وتمنع كارثة (فيديو)

كلبة شجاعة تعض "ديناميت قنبلة" وتمنع كارثة (فيديو)
كلبة في عيادة طبية المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 5:40 ص

في حادثة بطولية في البيرو، أنقذت كلبة من نوع سبانيل مختلطة تُدعى "ماتشيس" وزنها 11 كيلوغرامًا عائلتها بعدما عضّت فتيل ديناميت حيّ أُلقي في حديقة المنزل.

وتسبب ذلك في إيقاف الانفجار، لكن أحبالها الصوتية تضررت وفقدت قدرتها على النباح، وفقًا لِما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

ووفقًا للصحفي كارلوس ألبرتو ميسياس زاراتي، كانت كلبته ماتشيس في الفناء عندما ظهر مشتبهٌ فيه يرتدي ملابس داكنة يرمي المتفجرات فوق السياج في إحدى الليالي.

وأظهر الفيديو كاميرات المراقبة المشتبه فيه وهو يفر بعد إلقاء الجهاز.

أخبار ذات علاقة

العثور على الكلبة فاليري

"مغامرة نادرة".. قصة إنقاذ كلبة بعد 529 يوما من البحث (فيديو)

وركضت الكلبة نحو القنبلة، وعضتها بقوة؛ ما أدى إلى انطفاء الفتيل داخل فمها؛ ما حال دون وقوع الانفجار.

وأوضحت السلطات أن الجهاز كان نوعًا من الديناميت المستخدم في الألغام الأرضية.

وقال زاراتي: "لقد مضغته وأنقذت حياتنا"، وتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المشتبه فيه.

ولم يصب أفراد العائلة بأذى، لكن الكلبة ماتشيس تضررت أحبالها الصوتية ولم تعد قادرة على النباح. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC