عشية ذكرى وفاة "إليزابيث".. الأمير "هاري" يشارك بحفل خيري في بريطانيا

يعود الأمير هاري إلى المملكة المتحدة للمشاركة في حفل توزيع جوائز "ويلتشايلد"، المخصص لتكريم إنجازات وصمود الأطفال المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، غير أنه لا يخطط لرؤية الملك تشارلز أو الأمير ويليام، ولن تنضم إليه ميغان ماركل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحفل سيقام قبل يوم واحد من الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر/أيلول، ورغم أن هذا الوقت كان مناسبًا لأفراد العائلة لتصفية الخلافات في ظل ذكرى الملكة، إلا أن العلاقات بين هاري وشقيقه ووالده لا تزال متوترة، وفي أدنى حدودها.

وأضافت الصحيفة، أنه ‏في ظل انقسامات العائلة وتصاعد التوترات، لم يكن هناك تجمعات عائلية مخطط لها علنيًا أو خاصة للاحتفال بذكرى وفاة الملكة إليزابيث، التي رحلت في العام الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.

و‏يتوقع أن يقضي الملك والملكة الصيف في التأمل الخاص بمناسبة هذه الذكرى في قلعة بالمورال، حيث يعقدون فيها إقامتهما التقليدية خلال فصل الصيف.

بدوره، سيشارك الأمير أندرو أيضًا في الحدث بصحبة بناته في المقر الاسكتلندي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أفراد العائلة الآخرون سيزورون القلعة.

من ناحية أخرى، سيغادر الأمير هاري إلى دوسلدورف لحضور ألعاب "إنفيكتوس" الرياضية التي تنطلق بعد عدة أيام، وكذلك لن تتوقف دوقة ساسكس، ميغان ماركل، في المملكة المتحدة خلال طريقها إلى ألعاب "إنفيكتوس"، بل ستسافر مباشرة إلى ألمانيا من ولاية كاليفورنيا.