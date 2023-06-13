روائية أمريكية تلغي كتابها لأن قصته دارت في روسيا

ألغت الروائية الأمريكية إليزابيث غيلبرت، مؤلفة كتاب (طعام، صلاة، حب) والذي حقق نجاحًا كبيرًا، طرْحَ كتابها الجديد المعلن سابقًا، بسبب حبكته التي تدور في روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووفقَ وكالة الأنباء الفرنسية، قالت غيلبرت في رسالة بالفيديو نشرتها الاثنين على إنستغرام: "الآن ليس الوقت المناسب لنشر هذا الكتاب". ويحمل الكتاب عنوان "غابة الثلج" وتدور أحداثه في سيبيريا.

وأضافت: "لا أريد أن أضيف إلى آلام الأشخاص الذين عانوا وما زالوا، آلامًا جديدة".

وأشارت الكاتبة، التي أعلنت عن إصدار الكتاب الأسبوع الماضي، إلى أنها تلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع "موجة ردود وتعليقات" من قرّاء أوكرانيين، عبّروا عن غضبهم، وحزنهم، وخيبة أملهم، وألمهم بقرارها نشر الكتاب، الذي تدور أحداثه في روسيا.

وتدور أحداث الكتاب، على حد وصف الكاتبة، في وسط سيبيريا منتصف القرن الماضي، ويحكي قصة مجموعة أفراد قرَّروا الانسحاب من المجتمع لمقاومة النظام السوفيتي والدفاع عن الطبيعة في مواجهة المدّ الصناعي.

واختتمت الروائية حديثها، قائلة: "سأحذف هذا الكتاب من جدول النشر"، مضيفة: "أنا أعمل على مشاريع كتب أخرى واتّخذتُ قرارًا بتحويل اهتمامي إليها".

وعرفت إليزابيث غيلبرت شهرتها في جميع أنحاء العالم بسيرتها الذاتية، (طعام، صلاة، حب)، التي تروي من خلالها رحلتها لتطوير الذات في إيطاليا والهند وبالي. وتم تجسيد الكتاب على الشاشة من خلال فيلم أدّت بطولته النجمة جوليا روبرتس.